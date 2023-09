Milan, Giroud segna e Mourinho sbrocca con Pioli: volano insulti

02 settembre 2023 a

La vittoria del Milan con la Roma lancia le ambizioni in campionato dei rossoneri in vista del derby con l'Inter del 16 settembre. Un appuntamento decisivo che potrebbe segnare una svolta nel campionato dei rossoneri, ma anche in quello dei nerazzurri. La vittoria con la Roma è stata una prova di forza che ha galvanizzato l'ambiente rossonero. La partita, come è noto, è stata sbloccata con un rigore realizzato da Giroud. E proprio sul rigore si è scatenata la fuoria di Mourinho. Il tecnivo giallorosso in un primo momento ha mantenuto la calma. Poi quando l'arbitro è andato al Var per vedere quanto accaduto, Mou si è scagliato contro il direttore di gara che in quell'istante ha deciso di concedere il penalty al Milan.

E subito dopo il gol di Giroud ci sono stati alcuni momenti concitati con Mou impegnato a urlare di tutto contro Pioli e la panchina del Milan. Dopo qualche istante la situazione è tornata alla normalità.

Ma di certo la reazione di Mou lascia intendere quanto sia alta la tensione all'interno dell'ambiente giallorosso che con questa seconda sconfitta su tre partite di campionato deve fare i conti già con la prima crisi di questa stagione. A quanto pare Lukaku non basta. Di certo la stagione è ancora lunga e Mou avrà tempo per riportare la Roma in alto in classifica.