Andrè Onana, bomba dell'ex Inter: "Ingiustizie, bugie e abusi". Terremoto calcistico

Dopo aver lasciato l'Inter per il Manchester United, a nove mesi di distanza dal suo addio, Andrè Onana riapre le porte al Camerun, la sua nazionale, che aveva abbandonato in modo polemico dopo gli ultimi Mondiali. Onana, infatti, era stato messo fuori rosa dal ct Song per ragioni disciplinari: il ct non apprezzava il suo modo di giocare, poiché esponeva a troppi rischi la squadra. L'ex nerazzurro, infatti, ha nei suoi punti di forza il gioco con i piedi, spesso molto disinvolto.

L'addio alla nazionale è stato avvolto a lungo in un alone di mistero. Addio clamoroso, nonostante la giovanissima età. Ora, però, arriva la marcia indietro. E Onana, con un lungo comunicato ufficiale, spiega le ragioni delle sue scelte.

Il mio desiderio di rappresentare il mio Paese non ha mai vacillato fin da quando ero giovane, e questa aspirazione rimane una parte inseparabile della mia identità. Rispondo alla chiamata della mia nazione con una certezza incrollabile, per rispondere alle aspettative e al sostegno dei camerunesi, che meritano una nazionale determinata a brillare", ha scritto Onana, rivolgendosi a tutti i suoi tifosi.

Dunque ha risposto alle accuse e alle polemiche, pur non chiarendo tutti gli aspetti della vicenda: "Negli ultimi mesi ho dovuto affrontare prove segnate da ingiustizie e manipolazioni. Di fronte alle manipolazioni, alle bugie e agli abusi di potere, scelgo di rimanere fedele ai miei ideali, rappresentando con orgoglio un Paese che merita il nostro impegno sincero", conclude un Onana un poco enigmatico. Ma tant'è: tutto pronto per il suo ritorno tra i pali del Camerun.