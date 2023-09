Inter, "parametro d'oro": pronto lo scippo al Milan, tam-tam impazzito

08 settembre 2023 a

Il calciomercato è finito, ma l’Inter guarda comunque a un centrale per sostituire Milan Skriniar, finito al Psg in estate dopo l’addio all’Inter. Per la retroguardia nerazzurra, il nome di Tiago Djalò, ex Milan, resta nel mirino di Beppe Marotta. Il giocatore, etichettato come "parametro d'oro", potrebbe andare in nerazzurro. Un’estate fa era il candidato numero uno per sostituire Milan Skriniar. Oggi, però, è fermo in seguito alla rottura del crociato del ginocchio destro. Ma il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e per questo è appetito dal club di viale della Liberazione. Così ha riportato Tuttosport.

Tuttosport: con Djalo, Bisseck può partire in prestito

Secondo il quotidiano sportivo di Torino, Ausilio invierà sicuramente osservatori per monitorare il suo rendimento e per valutare se il gravissimo infortunio non avrà lasciato strascichi. Djalò può ricoprire più ruoli in difesa e prenderlo dal Lilla da svincolato può diventare una robusta plusvalenza, avendo soltanto 23 anni. Con il suo arrivo a Milano, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di mandare a giocare altrove Bisseck.

Nonostante abbiano la stessa età, hanno infatti due carriere diverse. Djalò titolare in una squadra di prima fascia in Francia, mentre Bisseck arriva da un campionato danese. Djalò, portoghese, sembra essere il difensore perfetto per Inzaghi e risultare l’ennesimo “parametro d’oro” ad accasarsi all’Inter grazie al lavoro di Ausilio e del suo braccio destro Dario Baccin.