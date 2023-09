Spalletti rischia grosso con la Macedonia: la "combinazione fatale"

09 settembre 2023 a

L'Italia di Spalletti debutta con la Macedonia ed è già a un bivio. In caso di sconfitta o di pareggio nel girone le cose si complicherebbero e di molto. Infatti nel girone di qualificazione a Euro 2024 a farla da padrone è l'Inghilterra con 4 vittorie su 4 partite. La nazionale dei leoni viaggia a punteggio pieno e subito dietro c'è l'Ucraina con 6 punti e 3 partite giocate. Poi seguono l'Italia con 3 punti e due partite giocate e la Macedonia del Nord che ha vinto solo con Malta. Nel caso in cui l'Inghilterra dovesse battere l'Ucraina allora per gli azzurri le cose si metterebbero meglio con il secondo posto che garantisce la qualificazione diventa più alla portata degli azzurri.

Di certo, in caso di sconfitta con la Macedonia le cose si metterebbero subito male per Spalletti con gli incubi dell'esclusione dal Mondiale in Qatar nella notte drammatica di Palermo che tornerebbero subito dalle parti di Coverciano. La rivoluzione azzurra è partita e c'è grande entusiasmo nello staff azzurro. Ma occhio ai passi falsi.

A prescindere da tutto la sfida della prossima settimana con l'Ucraina diventa subito decisiva per mettere al sicuro il secondo posto del girone. Spalletti è salito su un treno in corsa che dopo le ultime delusioni deve arrivare per forza, puntuale, in stazione.