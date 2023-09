MotoGp, a Misano trionfa Jorge Martin. Ma l'impresa è di Bagnaia: terzo posto da urlo

10 settembre 2023 a

Jorge Martin su Ducati (Pramac Racing) ha vinto il Gran Premio di Moto Gp di Misano, tagliando il traguarda davanti all'altra Ducati non ufficiale di Marco Bezzecchi. Il leader del mondiale, Pecco Bagnaia, firma una clamorosa impresa: terzo al traguardo con la sua Ducati ufficiale, nonostante l'incidente di appena una settimana fa al GP di Barcellona, il terribile schianto che per lunghi minuti ha lascito l'Italia e il mondo col fiato sorpreso.

Lo spagnolo Martin ha vinto il GP di San Marino con il tempo di 41'33"421 precedendo Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR 46) di 1"350 e il campione del Mondo, Pecco Bagnaia (Ducati), terzo a 3"812. Quarto posto per il collaudatore della Ktm, Dani Pedrosa, quinta l'Aprilia di Maverick Vinales, sesto Miguel Oliveira (Aprilia), settimo Marc Marquez (Ducati Gresini), ottavo Raul Fernandez, nono Luca Marini (Mooney) e decimo Johann Zarco (Ducati Prima Pramac).

"È stata dura, sono stato spinto dal voler fare una bella gara per me e per i fan. A metà gara ero già distrutto, sono contento perchè non è stato semplice. Il regolamento sulla pressione della gomma anteriore certamente non mi ha aiutato. Sono distrutto... ma felice". Queste le toccanti parole di Bagnaia al termine della gara.

Dunque il vincitore, Jorge Martin: "Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato ad ottenere questo risultato, lavoriamo tantissimo. Sapevamo sarebbe stata dura con Bezzecchi e Bagnaia, ho provato a tenerli dietro ed ho cercato di aumentare il vantaggio progressivamente in ogni giro, poi quando ho preso un po' di vantaggio, ho spinto come un pazzo. Vincere qui davanti al pubblico italiano è un grande obiettivo e sono davvero tanto felice".