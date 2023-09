Federico Bernardeschi? Uno choc, ecco il suo volto oggi: irriconoscibile

13 settembre 2023 a

Federico Bernardeschi, ex calciatore di Fiorentina e Juventus e della nazionale azzurra, ha pubblicato uno scatto sulla sua pagina Instagram che ha lasciato tutti di sasso. Bernardeschi è praticamente irriconoscibile. Il calciatore infatti si è presentato alla prima di Next Goal Wins, al Toronto International Film Festival, in Canada, con un look quantomeno discutibile. Come ha spiegato lui stesso sui social indossava un abito dello stilista italiano Giorgio Armani. Ma il problema, nel caso di questa foto, non è il vestito ma proprio il suo look.

Tanto che lo scatto che Bernardeschi ha condiviso con i suoi fan ha scatenato le critiche e i sospetti. Il calciatore sembra un altro, sembra che abbia il mento più sottile e allungato, e anche il suo naso appare più piccolo. "Sembri Ken nel nuovo film di Barbie", commenta infatti un suo follower. "Ma come ti sei conciato?", chiede un altro. In molti si chiedono se Federico abbia fatto ricorso alla chirurgia plastica.

Quel che è certo è che Bernardeschi ora vive in Canada dove gioca nel Toronto Fc. Sempre insieme alla sua compagna Veronica Ciardi, ex gieffina con la quale ha due figli, non disdegna le serate e la vita mondana canadese.