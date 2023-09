Inter-Milan, il labiale di Frattesi: grossa umiliazione per gli avversari

16 settembre 2023 a

a

a

L’Inter e i suoi tifosi sono al settimo cielo per l’ennesima vittoria nel derby, la quinta consecutiva: non era mai successo nella storia che i nerazzurri riuscissero a battere il Milan per così tante volte di fila. Tra l’altro i numeri che hanno accompagnato questi successi sono impressionanti: undici gol fatti, soltanto uno subito, tra l’altro ininfluente perché arrivato nell’ultimo, pesantissimo 5-1.

"Esonero immediato": Stefano Pioli a rischio, mai nessuno peggio di lui nei derby

I rossoneri sono usciti umiliati e psicologicamente a pezzi da questo confronto, con i tifosi che sono sulle barricate per chiedere la testa di Stefano Pioli. Nonostante lo scudetto vinto due anni fa e i buoni risultati, i cinque derby consecutivi persi sono diventati imperdonabili, soprattutto dopo l’ultima “manita” rifilata dall’Inter. Se la Milano rossonera si arrabbia e si dispera, quella nerazzurra si gode un momento fantastico. Sui social sta spopolando un video di Davide Frattesi: rivolgendosi a Krunic dopo un fallo non fischiato, gli fa segno di fare silenzio e gli ricorda i quattro gol subiti.

La cosa curiosa è che poco dopo è arrivata la quinta rete, siglata proprio da Frattesi. Alla vigilia si era discusso molto del fatto che Inzaghi non lo facesse partire titolare, ma i fatti hanno dato ragione all’allenatore: Mkhitaryan è stato il grande protagonista del derby, indirizzandolo con una splendida doppietta. Nel finale c’è però stata gloria anche per Frattesi, a conferma della grande forza dell’Inter.