Calcio-follia, brutale pugno nei testicoli: conseguenze terrificanti, carriera finita?

Ha dell'incredibile quello che è accaduto nel corso del match tra l'Independiente de Villa del Rosario e il Santa Ana, due squadre di calcio che militano nella Chajarí Soccer League, in Argentina. Il giovane calciatore Martín Wallingre aveva ingaggiato un contrasto normalissimo, di quelli che si vedono spesso durante i match. Al termine dell'azione il rivale cade a terra, lamenta di aver subito un fallo ma l'arbitro – come si vede anche dalle immagini di un video – lascia correre.

I due calciatori si scambiano due battute, quello del Santa Ana si rialza e colpisce l'avversario alle parti intime, sferrandogli un violentissimo pugno. Una reazione spropositata per violenza e del tutto inaspettata. "L'ha presa male", inizi così la testimonianza di Wallingre che nel breve filmato si vede piegato in due mentre si accascia sul campo. Viene soccorso dallo staff medico e continua a giocare.

Il giorno dopo però sente ancora molto dolore, tanto da spingerlo a consultare un urologo. Si è sottoposto a esami diagnostici per avere contezza delle proprie condizioni e l'esito lo ha lasciato senza parole: doveva recarsi d'urgenza in ospedale e finire sotto i ferri. L'intervento chirurgico doveva sanare la ferita e ripulire con accuratezza dai coaguli di sangue e frammenti la zona tumefatta. "Per intenderci, detto in maniera molto semplice e cruda – ha aggiunto Wallingre -, il mio testicolo era scoppiato".

E adesso cosa accadrà? "Non so se giocherò di nuovo a calcio - ha confessato il calciatore - L'unica cosa a cui penso adesso è guarire e ristabilirmi nel più breve tempo possibile. Ognuno si assuma le proprie responsabilità".

