Inter, scatta l'allarme per Kubo: chi è l'uomo che spaventa Simone Inzaghi

20 settembre 2023

Un girone nettamente più alla carta dello scorso anno, quando si era beccata Barcellona e Bayer Monaco. L’Inter — accoppiata nel Gruppo D anche con Benfica e Salisburgo — inizia domani sera il suo cammino in Champions League in casa della Real Sociedad. L’ultimo confronto con i baschi risale al 1979, quando vinsero 2-0 ma persero 3-0 a San Siro, con l’Inter che così agguantò il pass per i sedicesimi.

L’uomo da tenere più d’occhio per i ragazzi di Simone Inzaghi è il giapponese Kubo, reduce dalla sconfitta di misura a Madrid contro il Real (2-1). "Il tunnel del giapponese su Kroos è diventato il contenuto virale più visto della giornata di Liga, tanto per intenderci — ha riporta oggi Tuttosport sulle proprie pagine — L’assist per il vantaggio di Barrenetxea dopo 4 minuti è opera sua. Dopo 12 avrebbe pure segnato, non fosse stato sulla traiettoria Oyarzabal in fuorigioco (e sarebbe stato il quarto gol in campionato)”.

Chi è Kubo, l’uomo da tenere d’occhio per l’Inter

Ma sempre nel primo tempo, un suo tiro ha chiamato al miracolo Kepa, oltre a realizzare un assist per Merino che però ha miseramente sbagliato di testa. Un giapponese che regala le magliette scambiate con gli avversari agli amici e che studia tantissimo gli avversari. Non è escluso che tra le ultime partite viste ci sia stato anche il derby: studia per 4 o 5 ore alla volta, sempre con l’obiettivo di migliorare. Da giovanissimo si è formato nella cantera del Barcellona, poi è tornato in patria prima che il Real lo acquistasse la scorsa estate, cedendolo però praticamente sempre in prestito. Alla fine, l’Erreala se l’è accaparrato per poco più di 6 milioni, almeno per il momento. Perché il Real Madrid mantiene ancora metà dei diritti del giocatore.