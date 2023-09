Milan, l'attacco di Arturo Vidal: "Quegli scemi sanno solo correre"

22 settembre 2023 a

Il debutto in Champions League del Milan non è stato certamente indimenticabile. La squadra di Stefano Pioli, dopo la pesantissima sconfitta nel derby della Madonnina, doveva dimostrare qualcosa a tifosi e detrattori. L'occasione era alquanto ghiotta: un match europeo contro la squadra dell'ex Sandro Tonali. Ma il campo ha dato una sentenza diversa: un deludente 0 a 0 ottenuto a San Siro contro il Newcastle. Una partita combattuta fino all'ultimo minuto di gioco, anche se non è piaciuta proprio a tutti i telespettatori.

Arturo Vidal, vecchia conoscenza del nostro campionato, ha trascorso le due giornate di Champions come ogni appassionato di calcio che si rispetti: sul divano a fare zapping tra un match e l'altro. Ospite del canale Twitch di Red Gol, non ha perso l'occasione per esprimere pareri personali sullo spettacolo offerto dalle squadre in campo. Riferendosi al match casalingo del Milan, ha detto: "È stata la partita peggiore nella storia della Champions League. Non come quella tra Porto e Shakhtar, che è stata grandiosa. Quegli scemi del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunati perché sanno solo correre - ha dichiarato il cileno - altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso. Devono rischiare la vita, se è la loro prima partita, mostrare qualcosa in più, mi hanno fatto arrabbiare da morire".

Ma non sono mancate giudizi anche sulle altre partite. "Il City è stato noioso, come sempre - ha commentato l'ex Inter - In Psg-Borussia mi è piaciuto solo il secondo tempo ma nel primo mi sono addormentato".