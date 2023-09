Calcio europeo sotto choc: la stella che si ritira a soli 32 anni

23 settembre 2023 a

a

a

David De Gea sta seriamente valutando il ritiro a soli 32 anni. L’indiscrezione arriva dal Guardian, secondo cui il portiere spagnolo è deluso dal fatto che nessuna squadra di primo piano abbia deciso di metterlo sotto contratto: dopo dodici anni trascorsi a difendere i pali del Manchester United, De Gea si sente ancora in grado di fare la differenza ad alto livello.

Leao, ultimi mesi al Milan? "90 milioni": chi lo porta via dall'Italia

Di sicuro i tifosi e anche molti compagni dello United lo stanno rimpiangendo. Anzi, dopo i quattro gol subiti in Champions League per mano del Bayern Monaco la stampa inglese si è scatenata contro Andre Onana. Se alcuni calciatori sono preoccupati dalla direzione impressa da Erik ten Hag, al tempo stesso molti sono “furiosi” per aver perso De Gea, che è stato “spinto” fuori dallo United nonostante fosse un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Il portiere spagnolo ha ricevuto diverse offerte da club sauditi, ma non è intenzionato ad accettarle.

Addio Lodetti: Milan e calcio italiano in lutto: da Rivera a Crudeli, un mito

È convinto di essere ancora all’altezza di difendere i pali di una grande squadra e quindi è rimasto in attesa di offerte più allettanti, che però finora non sono arrivate. Ecco perché in queste ore si sta facendo strada l’idea di ritirarsi dal calcio giocato: di certo sarebbe un addio ancora al top, soprattutto considerando che i portieri sono tendenzialmente più longevi dei giocatori di movimento.