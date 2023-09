Atalanta e Fiorentina mettono pressione alle big: Cagliari e Udinese ko

24 settembre 2023 a

Fiorentina e Atalanta si erano incontrate nella scorsa giornata, con la squadra di Vincenzo Italiano che era riuscita a battere per 3-2 quella di Gian Piero Gasperini, al termine di una partita esaltante. Entrambi i club coltivano ambizioni importanti per questa stagione, che le vede impegnate anche in Europa. Nonostante le fatiche del giovedì, la Fiorentina e l'Atalanta hanno vinto le rispettive partite di campionato: la Viola ha messo a segno un colpo esterno a Udine, mentre la Dea ha superato in casa il Cagliari.

Il punteggio è lo stesso: 2-0. Per quanto riguarda la Fiorentina, a sbloccare la sfida con l'Udinese è stato Martinez Quarta al 32'. I friulani possono recriminare per alcune occasioni sprecate, tra errori degli attaccanti e ottime parate di Terracciano. Nella ripresa a tempo quasi scaduto è arrivato anche il raddoppio di Bonaventura, che è andato in rete per la seconda volta di fila. La Fiorentina con questi tre punti è salita a quota 10, agganciando la Juventus al quarto posto in classifica. L'Udinese rimane invece bloccato a 3 punti, in piena zona retrocessione: in questo avvio di campionato i friulani stanno pagando a caro prezzo la scarsa vena realizzativa.

L'Atalanta si è invece imposta per 2-0 contro il Cagliari. Dopo il ko con la Viola, i bergamaschi si sono subito rimessi all'opera, vincendo all'esordio in Europa e archiviando la pratica Cagliari senza troppi patemi d'animo. Lookman ha sbloccato il risultato al 33' su assist di De Ketelaere, mentre il gol che ha chiuso la partita è stato confezionato dalla "vecchia guardia": Muriel ha servito Pasalic che ha segnato il 2-0 al 76'. L'Atalanta è così arrivata a quota 9 punti, salendo al quinto posto, mentre il Cagliari è rimasto fermo a 2, al penultimo posto in classifica.