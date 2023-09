Zapata risponde a Lukaku: Roma beffata nel finale, 1-1 con il Torino

24 settembre 2023 a

Romelu Lukaku illude la Roma, che viene ripresa a un passo dal traguardo da un gol di Duvan Zapata. Un punto prezioso per il Torino, due persi per la Roma che cercava di rilanciarsi in classifica. Senza Lukaku e Dybala a pieno servizio, i giallorossi hanno fatto un solo punto nelle prime tre partite. La squadra di José Mourinho è però stata brava a compattarsi in fretta attorno alla nuova coppia d'attacco: dopo il 7-0 inflitto all'Empoli, c'è stato il 2-1 all'esordio in Europa League, ottenuto con una buona gestione della partita e delle energie.

La trasferta di Torino si presentava dura, soprattutto dopo aver giocato in Moldavia, ma la Roma si è fatta trovare preparata al meglio. Senza Renato Sanches e Aouar, Mourinho ha ridisegnato il centrocampo con Cristante e Paredes, inserendo El Shaarawy in avanti con Dybala e Lukaku. Il primo tempo è stato intenso e ben giocato da entrambe le squadre, ma avaro di vere e proprie occasioni da gol. Nella ripresa i ritmi si sono alzati ulteriormente e anche il livello delle giocate: non a caso il vantaggio della Roma al 68' è nato da una giocata di Dybala per Kristensen, che ha servito in area Lukaku: uno contro uno con Buongiorno, il belga si è creato lo spazio per la conclusione che ha battuto Milinkovic-Savic.

La Roma ha provato a gestire il risultato ma senza rinunciare ad attaccare. Il Torino non ha mollato, ha continuato a mettere pressione sulla difesa avversaria e alla fine è stato ricompensato. Dal calcio di punizione Ilic ha pennellato una gran palla in area, che Zapata ha raggiunto in tuffo e spinto alle spalle di Rui Patricio. Con il punto di stasera il Torino è salito a quota 8, mentre la Roma a 5: i giallorossi sono già a -10 dall'Inter e a -5 dalla zona Champions, ma sembrano sulla buona strada per riacquistare competitività.