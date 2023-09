Massimo Moratti ricoverato, "intervento al cuore": le sue condizioni

26 settembre 2023 a

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è ricoverato all'ospedale Galeazzi dove è stato sottoposto a un intervento al cuore. Si tratta di un'operazione di angioplastica alla quale si era sottoposto anche in passato. Secondo quanto assicurano i medici le sue condizioni sono stabili.

L'intervento di oggi, martedì 26 settembre, era infatti programmato da tempo. Nonostante il rincorrersi di voci false e allarmanti che dalla tarda mattinata si sono diffuse anche via social, le sue condizioni al momento non destano preoccupazione. E lo staff medico ha fiducia in un decorso positivo. Ora l'ex patron nerazzurro dovrà affrontare un periodo di convalescenza post-operatoria sempre all'interno della stessa struttura ospedaliera milanese.

Moratti è stato presidente dell'Inter per 16 anni. Nel corso della sua gestione ha vinto 16 titoli, tra i quali ben cinque scudetti e quel triplete conquistato nella notte di Madrid contro i tedeschi del Bayern Monaco, triplete firmato José Mourinho. Oltre ai trionfi, si ricordano anche i grandi colpi di mercato della sua presidenza. Come quando strappò al Barcellona il fenomeno brasiliano Ronaldo per una cifra pari a 48 miliardi di vecchie lire. Moratti ha venduto la maggioranza dell'Inter nel 2013 all'indonesiano Thohir, ha tenuto per qualche mese la carica di presidente onorario ed è uscito di scena quando il club è stato acquistato da Suning. Ma è sempre rimasto molto vicino alla sua squadra del cuore.