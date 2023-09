Osimhen, dopo inchiesta e video cancella tutto: rottura totale col Napoli

27 settembre 2023 a

La gioia per il terzo scudetto della storia del Napoli sembra ormai un lontanissimo ricordo. La squadra di Rudi Garcia, dopo un inizio di stagione sotto le aspettative e l'indagine su Aurelio De Laurentis per falso in bilancio, ora deve affrontare anche il caso Victor Osimhen. Il nigeriano è stato suo malgrado protagonista di un video goliardico lanciato dall'account TikTok del club partenopeo.

Nel post social viene platealmente deriso per aver chiesto e poi sbagliato il calcio di rigore contro il Bologna. E Roberto Calenda, avvocato del giocatore, ha fatto sapere che valuteranno di "intraprendere azioni legali e ogni iniziativa utile a tutelare" il calciatore. Secondo il legale infatti il filmato starebbe creando "un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news".

Ma c'è di più. Secondo un retroscena svelato dal Corriere dello Sport, la rabbia di Osimhen sarebbe esplosa martedì 26 settembre a cena, quando avrebbe chiesto la rimozione immediata del contenuto social del Napoli appena dopo averlo visionato. Da lì lo sfogo del procuratore con allegata minaccia di azioni legali nei confronti del club. Il club, dal canto suo, ha provveduto subito a eliminare il video incriminato. Ma potrebbe essere troppo tardi.

Intanto Osimhen ha lanciato un chiaro messaggio alla società azzurra. Su Instagram ha sistematicamente cancellato ogni foto che lo ritrae con la maglia del Napoli. Al momento, gli unici post presenti sul suo profilo sono quelli con la casacca della sua Nazionale. Come riportato da Sky Sport, ora l'attaccante pretende le scuse pubbliche e ufficiali da parte del club e una netta presa di distanza da quanto accaduto. Lo strappo al momento è evidente. Ma si attendono ulteriori sviluppi.