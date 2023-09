Paola Ferrari, doppia gaffe a tempo record: "Okafur? Lo chiedo a un attaccante"

29 settembre 2023 a

Una gaffe, quella commessa a 90° Minuto da Paola Ferrari, che non passerà sicuramente inosservata. La conduttrice ha infatti confuso il ruolo di Sebino Nela, ex difensore di Napoli e Roma, dandogli dell’attaccante, mentre gli rivolgeva una domanda sulla punta del Milan, Noel Okafor. Marco Tardelli è scoppiato a ridere, mentre Sebino Nela è rimasto fermo in un vistoso imbarazzo. Non hanno chiaramente dato addosso alla conduttrice, ma non hanno fatto trasparire il sarcasmo.

Prima Chiesa, poi la gaffe sull’attaccante del Milan

La discussione ha come centro gli attaccanti. La riflessione che fa Tardelli su Federico Chiesa (4 gol in 6 partite) aggiunge un altro elemento di valutazione alle possibilità della Juve di competere per lo scudetto. "Se riesce a recuperare Chiesa in fase di gol – dice l'ex centrocampista bianconero e della Nazionale — Chiesa che è il miglior giocatore fino adesso, probabilmente la Juventus ha sistemato le cose”. Poi la Ferrari ha introdotto come tema Cagliari-Milan: i rossoneri hanno vinto in rimonta, ribaltando l'iniziale svantaggio con reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Proprio l'attaccante svizzero, ex Salisburgo, è il giocatore da cui parte la domanda (sbagliata) rivolta dalla Ferrari a Sebino Nela.

Ferrari confonde Okafor per Okafur. Poi la gaffe

E ancora: ”Il fatto che il Milan possa avere delle seconde linee così forti, per esempio Okafur — è l'incipit della questione introdotta dalla giornalista Rai — Lo chiedo a un attaccante, Marco, non ti offendere…”. Poi, dopo la gaffe Ferrari prosegue: "Lo chiedo a tutti e due…, può essere il sostituto di Giroud che ha riposato?". L'ex centrale di Roma e Napoli va deciso su Okafor: "Può fare quel ruolo ma è leggerino come calciatore, Giroud è un'altra cosa e ha più presenza".