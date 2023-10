Inter, minaccia dei tifosi a Lukaku: "Piccolo uomo, cosa ti aspetta a San Siro"

04 ottobre 2023 a

a

a

A fine mese, precisamente il 29 ottobre alle 18, la Roma di José Mourinho affronterà a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi. Un’occasione per i tifosi nerazzurri di assistere anche al (contestato) ritorno di Romelu Lukaku, che ha tradito i colori nerazzurri non accettando il ritorno a Milano per aspettare la Juve (che non ha formalizzato un’offerta concreta) e poi accettare la corte della Roma. La Curva Nord del Biscione, in attesa del match, ha intanto consegnato durante Inter-Benfica di martedì dei volantini con le "istruzioni" del tifo organizzato per l'accoglienza da riservare al belga durante la partita di A: "Il giorno del ritorno più sgradito si avvicina”.

"Perché il Var va tolto dal calcio". Milan, bomba-Pulisic sugli arbitri

Cori contro Lukaku, il volantino nerazzurro: “Piccolo uomo, facciamo sentire il nostro disgusto”

Inizia con questa frase il testo scritto dalla Curva Nord nerazzurra, che poi prosegue nel dettaglio: "Il 29 ottobre è una data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ha voltato le spalle nel modo più indegno – si legge nella nota a dir poco durissima – Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data".

Inter, l'illusione e quella "sensazione pericolosa": cosa rischia Inzaghi

Il testo del volantino: “Cinquantamila fischietti per fischiare Romelu a perdifiato”

Un messaggio forte contro un giocatore che non ha accettato il secondo ritorno a Milano, dopo quello di scorsa stagione: "Ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle – continua ancora il testo nel volantino – Prima dell'incontro con la Roma, la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori".