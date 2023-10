Milan, bomba Pulisic sugli arbitri: "Perché va tolto il Var"

04 ottobre 2023 a

“Il Var? Bisognerebbe eliminarlo completamente. Ma non deve essere tolta la Goal Line Technology, questa funziona bene”. Sono le parole di Cristian Pulisic, esterno del Milan, al podcast American Dream. Il giocatore arrivato dal Chelsea in estate è dunque contro il Video Assistant Referee, sistema entrato in vigore nel campionato di Serie A 2017-18. La prima volta in assoluto usato nell'assegnazione di un rigore alla prima giornata, nella partita Juventus-Cagliari e al 37' del primo tempo, per un penalty in favore del Cagliari che è stato poi parato da Buffon.

Pulisic: “Var lo ami se decisione a favore, altrimenti lo odi”

Il giocatore del Milan ha poi continuato così il suo intervento: “Ami il Var se una decisione va a tuo favore, altrimenti lo odi — le parole di Pulisic — Ma credo che, in generale, il calcio sia meglio senza questa tecnologia. Ma questa è solamente la mia opinione”. Queste dichiarazioni di Christian Pulisic, ovviamente, hanno innescato tante polemiche sia tra i tifosi che tra gli addetti ai valori.

Intanto Pulisic alle 21 di stasera, mercoledì 4 ottobre, farà ritorno al passato e sfiderà il suo ex Borussia Dortmund, per la seconda giornata del Gruppo F. Nella prima, i rossoneri aveva chiuso 0-0 la sfida di San Siro contro il Newcastle. Con i tedeschi, lo statunitense ha giocato dal 2015 al 2019, realizzando 19 reti e 26 assist in 127 partite complessive in maglia giallonera. Questa sera Pioli schiererà Pulisic titolare nel tridente offensivo, insieme a Olivier Giroud e Rafa Leao. Il centrocampo, inedito, sarà composto da Reijnders play, poi Musah e Pobega. Nelle retrovie Maignan partirà titolare, con linea difensiva composta da Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez.