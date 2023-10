Napoli "dissanguato" dai tifosi: cori, bottigliette e follie? Un diluvio di multe

Fabrizio Biasin 04 ottobre 2023 a

a

a

Puntuale come le tasse è tornato il giudice sportivo con un carico di multe e multine. Questa settimana, in particolare, ha colpito il Napoli, vittima di alcuni tra i suoi “tifosi”: «Venticinquemila euro di multa al Napoli per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara sul campo del Lecce, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il lieve ferimento di una tifosa avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di piccole dimensioni in vetro». Il Napoli paga anche per il «coro becero di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria» intonato per due volte dai tifosi. Almeno in questo caso nessuno riuscirà a dare la colpa a mister Rudi Garcia. Forse.

Napoli mastica amaro: magie di Bellingham e Valverde, vince il Real