Boca Juniors, tacchettata in faccia: intervento brutale, niente espulsione

Il Palmeiras è caduto ai calci di rigore in Copa Libertadores contro il Boca Juniors, impedendo una finale tutta brasiliana contro la Fluminense. Dopo lo 0-0 dell’andata, decisivi per il successo degli Xeneizes in casa dei Verdao due ex calciatori di Serie A: il portiere Romero e il Matador Edinson Cavani, che ha trovato il gol al 23’ prima dell’espulsione del suo compagno Marcus Rojo al 66’. La cosa che ha lasciato tutti stupiti è il fatto che il giocatore non sia stato espulso poco prima, quando ha rifilato una tacchettata in faccia all’avversario.

Il pari Palmeiras, il rigore di Fernandez che dà la vittoria al Boca

In ogni caso l’ha passa liscia, ma poco dopo ha commesso un fallo al limite dell'area di rigore ed è stato ammonito per la seconda volta. Il Palmeiras, sfruttando la superiorità numerica, ha così trovato l'1-1 al 73′, quando ha pareggiato Joaquin Piquerez. Ai calci di rigore i ha pensato poi Romero, noto in Serie A per essere stato l’ex portiere di Sampdoria, Venezia e Manchester United. I compagni dell’argentino sono invece perfetti e la rete di Fernandez, tra i migliori in campo, ha fatto partire la festa per il Boca, volato in finale anche se non potrà contare su Rojo.

Boca, in finale passando altre due serie di calci di rigore

In finale, la squadra di Jorge Almirón ci è arrivata passando anche un’altra serie di calci di rigore, precisamente agli ottavi con gli uruguaiani del Nacional Montevideo (0-0 all'andata, 2-2 al ritorno) e ai quarti nel derby con il Racing (doppio 0-0). Il Boca era quindi arrivato a 345' consecutivi senza segnare, prima del gol di Cavani. L'ultima Libertadores vinta risale al 2007, nella doppia finale col Gremio, con doppietta di Riquelme, che ora può riportare il trofeo a in Argentina da dirigente.