Milan, Pulisic stende il Genoa: vetta solitaria. Maignan espulso, il miracolo di Giroud in porta

07 ottobre 2023 a

a

a

Il Milan batte il Genoa per 1-0 a Marassi tra le polemiche, nell'anticipo dell'8/a giornata di Serie A, e conquista il primato solitario in classifica a scapito dell'Inter fermata in casa dal Bologna. Decisivo un gol di Pulisic a tre minuti dalla fine, rete convalidata dopo un lunghissimo check del Var per un presunto tocco di mani dell'americano. Le immagini non chiare evidentemente hanno convinto la squadra arbitrale e confermare la decisione del campo, pur tra le veementi proteste genoane. Per Pulisic è il quarto gol in campionato. Un successo tutto sommato meritato per il Milan, che l'ha cercata di più soprattutto nel secondo tempo. Nel finale convulso, poi espulsi i due portieri Maignan e Martinez, con Giroud che schierato come portiere ha salvato il risultato per i rossoneri. Un Milan che dopo i cinque schiaffi nel Derby inanella una serie di quattro vittorie consecutive che lo mandano alla sosta per le nazionali con due punti di vantaggio sui cugini e quattro sulla Juventus. Proprio i bianconeri saranno il prossimo avversario a San Siro, quando per squalifica Pioli dovrà fare a meno di Theo e Maignan squalificati. Unica nota stonata di una serata a suo modo da ricordare.

Nelle file rossoblu Gilardino non può contare sugli infortunati Retegui e Messias e schiera in attacco Gudmundsson con Malinovskyi a supporto. Nelle file rossonere, Pioli rivoluziona l'attacco schierando un tridente inedito composto da Chukwueze, Jovic e Okafor con Leao e Giroud in panchina. Spazio anche Florenzi in difesa, mentre a centrocampo conferme per Musah e Adli al fianco di Reijnders.

Primo tempo equilibrato a Marassi, con le due squadre che si vanno a strappi nel tentativo di impensierire la difesa avversaria. Milan più manovriero e pericoloso per primo dopo un quarto d'ora con Reijnders che, bravo ad inserirsi su un assist di Musah, spara centralmente tra le braccia di Martinez. L'impressione, però, è che entrambe le squadre prive dei rispettivi centravanti titolari (Retegui e Giroud, ndr) siano un po' spuntate in avanti. Le manovre, infatti, finiscono quasi sempre per arenarsi sulla trequarti dove le difese riescono ad avere la meglio senza grosse difficoltà. Il Genoa ci prova allora dalla distanza con Frendrup, ma la palla termina alta. E' di fatto l'unico vero tentativo dei rossoblù di una prima frazione tutto sommato senza grossi squilli da una parte e dall'altra.

In avvio di ripresa subito due cambi nel Milan: Pioli manda in campo Leao e Pulisic al posto di Okafor e dell'ancora deludente Chukwueze. I rossoneri continuano a comandare ma non riescono a trovare varchi nella difesa genoana, tanto che la prima conclusione è di Florenzi dalla distanza. Palla fuori. Il Milan continua a spingere e per la prima volta sfiora davvero il vantaggio con un colpo di testa di Leao, su cross di Florenzi, deviato in angolo da Martinez. Pioli la vuole vincere la partita e manda in campo anche Giroud al posto di Adli per uno schieramento ancora più offensivo. La replica del Genoa poco dopo la mezzora con un velenoso sinistro dal limite di Dragusin deviato da un difensore rossonero che costringe Maignan a salvarsi in angolo con un prodigioso colpo di reni. Insiste il Milan, pericoloso di nuovo con Pulisic in area. La difesa rossoblu fa ancora muro. E' il preludio al gol proprio dell'attaccante americano, che all'87' controlla in modo dubbio un pallone in area e con una girata di sinistro batte Martinez. Il Genoa protesta per un presunto tocco di mano di Pulisic, dopo un lungo check del Var però l'arbitro Piccinini convalida la rete. Qualche dubbio resta. Nel finale convulso disperato assalto del Genoa alla porta di Maignan, proprio il portiere rossonero viene espulso per un bruttissimo fallo al limite dell'area su Ekuban rilevato dal Var. Sulla punizione dal limite, con Giroud in porta, Gudmundsson colpisce una traversa clamorosa. Poi Tomori sulla linea sventa in angolo. Poi sul proseguimento dell'azione viene espulso per doppia ammonizione anche il portiere del Genoa Martinez. L'ultimo brivido in area rossonera, con un incredibile Giroud che con una uscita alla disperata ferma un tentativo genoano in area. Al triplice fischio dell'incerto Piccinini, dopo ben 15' di recupero, esplode la gioia rossonera per il primato in classifica