Monza vola, Salernitana travolta. E nasce la stella di Vignato: primo 2004 a segno in Serie A

08 ottobre 2023 a

a

a

Il Monza ha battuto nettamente la Salernitana per 3-0, nell'anticipo della 8/a giornata di Serie A. Per i brianzoli le reti di Colpani e Vignato nel primo tempo, di Pessina su rigore nella ripresa. In classifica, il Monza aggancia il Lecce al settimo posto con 12 punti mentre i campani restano al penultimo posto con 3 punti e ancora 0 vittorie. La panchina di Paulo Sousa è sempre più a rischio.

Bastano meno di venti minuti alla squadra di Palladino per liquidare la pratica Salernitana. Brianzoli in vantaggio dopo appena nove minuti con un gran gol di Colpani, l'attaccante salta un avversario in area e batte Ochoa con un chirurgico diagonale destro. Quarto centro stagionale per l'attaccante monzese. Passano meno di dieci minuti e il Monza trova anche il raddoppio in contropiede con Vignato, bravo a battere il portiere salernitano con un diagonale mancino da posizione defilata. Gol all'esordio e Vignato è il primo classe 2004 a segnare in Serie A.

La squadra di Paulo Sousa già alle corde rischia di capitolare ancora, con il Monza che sfiora il tris più volte in contropiede ancora con Colombo, Gagliardini, Ciurria e ancora lo scatenato Vignato. Unico spunto della Salernitana un destro al volo in diagonale di Candreva sventato in acrobazia da Di Gregorio.

Nella ripresa la Salernitana prova con orgoglio a riaprire la partita, ma trova sulla sua strada un super Di Gregorio e i legni della sua porta che impediscono a Dia e a Candreva più volte di trovare la via del gol. Dal canto suo il Monza, nelle cui file è entrato anche il Papu Gomez, in contropiede fallisce ancora l'occasione del 3-0 con Birindelli e Colombo. Tris che arriva comunque all'81' firmato da capitan Pessina su rigore concesso per un fallo di mani in area di Pirola confermato anche dal Var. Nel recupero Monza vicino anche al poker con una clamorosa traversa di Gagliardini in rovesciata.