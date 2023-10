Napoli? Arriva la clamorosa risposta di Conte: "Voci insistenti, cosa farò"

11 ottobre 2023 a

Antonio Conte gela il Napoli. "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia". l'ex allenatore del Tottenham, ffida ai social il suo pensiero in merito alle voci di mercato che lo accostano al Napoli e ad altre società. Così come aveva spiegato ieri nel corso della festa per la Juventus, l’ex ct azzurro ribadisce che intende godersi la famiglia e un periodo di riposo. Insomma a quanto pare il posto di Rudi Garcia non andrà ad Antonio Conte. Doccia gelata per i tifosi del Napoli che in queste ore avevano invaso i profili social di Conte con una richiesta precisa e insistente: prendere il posto di Garcia. Il Napoli ha avuto un avvio di stagione deludente e certo non all'altezza della squadra che ha vinto lo scudetto con Spalletti in panchina.

Di fatto gli azzurri hanno aperto ufficialmente la crisi dopo la sconfitta con la Fiorentina che ha permesso la fuga al Milan dopo la frenata dell'Inter e la caduta dei partenopei. Si sono fatti tanti nomi per la panchina del Napoli, tra questi quello di Igor Tudor.

Ma finora Garcia resta al suo posto. Un altro passo falso dopo la sosta nazionali potrebbe ribaltare i giochi e di fatto dare il via all'uscita di scena del tecnico ex Roma. A questo punto per De Laurentiis l'unica via percorribile è quella che porta a Tudor ma sarebbe un ripiego dopo il "no" indiretto di Antonio Conte. L'ex tecnico dell'Inter preferisce sposare un progetto sin dall'inizio e non rilevare squadre in corsa come nel caso del Napoli. Ma una cosa è certa: Rudi Garcia è sempre più in bilico. Rischia davvero grosso...