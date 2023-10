Lewis Hamilton "a cena con John Elkann": l'indiscrezione scuote la Ferrari

13 ottobre 2023 a

Quella tra Lewis Hamilton e la Ferrari è sempre stata una relazione mai sbocciata per cause di forze maggiore. L’arrivo sembrava possibile nel 2018, prima che Maurizio Arrivabene prolungasse il contratto di Sebastian Vettel. Ci rimase male il britannico di Stevenage, che alla fine restò in Mercedes. Ora però Toto Wolff ha svelato un aneddoto curioso che lo lega al suo campione, che in estate ha rinnovato con il team delle Frecce d’Argento fino al 2025.

“Tempo fa mi disse: ‘Ho visto John Elkann a cena, ma sappi che non vado da nessuna parte”, ha svelato il manager austriaco, parlando della complicata trattativa per il rinnovo di contratto. Una cena che però non ha portato a nulla di concreto, tanto che qualche giorno più tardi Elkann è andato a Maranello per confortare i suoi attuali piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Toto e la voce di Hamilton in Ferrari: “Lewis mi rassicurò”

Poi Toto ha parlato delle voci circolate di Hamilton in Ferrari, circolate negli scorsi mesi. In quell’occasione proprio Lewis ha confortato il manager austriaco, rassicurandolo su un rinnovo che ha portato circa 58 milioni di euro a stagione: "Quando avete scritto di un discorso in atto tra lui e la Ferrari mi ha avvisato: ‘Toto, non sto portando avanti nessuna trattativa con loro’”, le parole di Wolff. Insomma, tra Hamilton e Ferrari sono altre nozze saltate. Un affare oramai impossibile da realizzare, dato che nel 2025, a meno di clamorose sorprese, il britannico dovrebbe lasciare il Circus per dedicarsi al mondo della moda e a quello del cinema.