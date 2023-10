Sandro Tonali, calcioscommesse: un colpaccio del Milan?

13 ottobre 2023 a

Anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, oltre a Nicolò Fagioli, sarebbero coinvolti nel caso scommesse. I giocatori di Newcastle e Aston Villa sono stati prelevati giovedì a Coverciano dagli agenti di polizia, che hanno ascoltato i due azzurri (senza la presenza di avvocati), entrambi accompagnati in una stanza del centro federale dal capodelegazione Gigi Buffon. I due giocatori hanno lasciato il ritiro azzurro, salteranno le sfide con Malta e Inghilterra e faranno il loro ritorno in Inghilterra. Secondo le prime ricostruzioni dell’indagine delle forze dell’ordine, condotta dalla Procura di Torino, entrambi avrebbero piazzato scommesse online anche sulla propria squadra.

Cosa dice l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva

Il rischio è di una squalifica che non sia inferiore ai tre anni, come recita l'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva. Se i due avessero piazzato giocate su partite di calcio, come annunciato da Fabrizio Corona. E lo stop dall'attività non sarebbe peraltro limitato al solo calcio italiano, visto che anche i regolamenti di Uefa e Fifa hanno disposizioni molto chiare a riguardo, nelle loro sezioni dedicate alla "integrità del gioco”. Se ora Fagioli ha ammesso di aver scommesso non solo presso siti illegali, ma anche su partite di calcio e per somme ingenti, adesso è da capire cosa diranno al riguardo Tonali e Zaniolo, tirati in ballo all’improvviso da Corona prima che le forze dell’ordine li interrogassero.

Milan, se la vendita di Tonali fosse più utile del previsto?

Se la colpa di Tonali venisse confermata e il giocatore ricevesse una sanzione, chi ci guadagnerebbe alla grande sarebbe proprio il Milan. Sembrava ieri quando, a inizio estate, Moncada e Furlani venderono il centrocampista al Newcastle del ricco fondo Pif, ricevendo la bellezza di 70 milioni di euro. Allora montò la rabbia sui social dei tifosi, che poi si consolarono con l’arrivo di 10 acquisti, tra cui il valido Cristian Pulisic, e ora sognano in grande la vetta del campionato. Che l’addio di Sandro sia più dolce del previsto?