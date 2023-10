Calcioscommesse, "altri due della Juve": cosa emerge dal telefono di Fagioli

15 ottobre 2023 a

a

a

Uno dei calciatori coinvolti nello scandalo del calcioscommesse è Nicolò Fagioli della Juventus: dopo che i fatti sono venuti a galla, il 22enne centrocampista si è autodenunciato alla giustizia sportiva. Una sua ulteriore collaborazione o l'invocazione di elementi a discolpa potrebbe contribuire a ridurre la sua squalifica.

Ora le chat all'interno del suo telefono, sequestrato dagli inquirenti torinesi, avrebbero rivelato nuovi nomi coinvolti nello scandalo, secondo quanto riportato da Fanpage. I nomi emersi dai controlli su quel telefono rischiano dunque squalifiche pesanti: si tratterebbe di altri due giocatori della Juventus, giovani e stranieri. La loro posizione – svela Repubblica – sarebbe simile a quella di Fagioli, visto che i due, a quanto risulta da quei dialoghi, avrebbero fatto delle scommesse con lui. Se la notizia si rivelasse vera, si tratterebbe di un grave danno per la Juventus, che potrebbe perdere in un colpo solo non uno ma tre suoi giocatori.

"È molto grave". Calcioscommesse, Spalletti nel mirino di Corona

Intanto i tempi per decidere il tipo di squalifica di Fagioli saranno brevi: se il 22enne confermerà di voler patteggiare, potrebbe chiudere la sua posizione sotto il profilo sportivo già entro la prossima settimana. Nello scandalo, seppur indirettamente, ci sarebbe finito nei giorni scorsi anche Leonardo Bonucci, che pare sapesse del problema di Fagioli avendone parlato con lui. Se fosse vero, questo potrebbe portare a una squalifica "non inferiore a sei mesi" per omessa denuncia.