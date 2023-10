Ibrahimovic lo stronca, feroce risposta di Balotelli: occhio alla foto

16 ottobre 2023 a

Zlatan Ibrahimovic è stato il grande protagonista dell’ultima giornata del Festival dello Sport di Trento. Nell’evento di domenica al Teatro Sociale ha ammaliato una platea entusiasta, tra chi gli chiedeva di tornare al Milan come dirigente e bambini con la maglia rossonera in cerca di un autografo. Lo svedese ha parlato di tutto, ripercorrendo la carriera e parlando anche del caso del suo ex compagno Sandro Tonali, coinvolto nel caso scommesse: “So poco di questa storia. Non ho mai visto Sandro in difficoltà, ma bisogna capire prima la situazione. Se è malato di gioco, di scommesse, bisogna aiutarlo. Bisogna capire se ha giocato al casinò o ha fatto scommesse sul calcio da professionista”.

Ibra duro: “Leao come Balotelli? No Mario in tribuna e Rafa in campo”

Ma Ibra ha dispensato anche diverse frecciate, come quella a Mario Balotelli. Un ragazzo, secondo lo svedese, “che aveva talento e poteva trasformare il suo futuro, ha avuto tante occasioni per farlo ma non è stato così — ha detto ancora Zlatan —. Dico che ci sono tanti ragazzi che da fuori sognano di fare quella strada, e lui ha sprecato tutte le occasioni. Leao come Balotelli dopo il tacco mancato al Newcastle? Se segna così è un genio. Solo i geni capiscono cosa devono fare lì. Per questo lui è in campo e Balotelli è in tribuna”.

"Tonali? Se è malato va aiutato". Calcioscommesse, parla Ibrahimovic

La risposta di Balotelli: la foto della Champions a Madrid

Dopo queste affermazioni di Ibra su Supermario, sono scattagli gli applausi. Ma a poche ore di distanza, il bresciano, puntando sull’orgoglio, ha risposto via social allo svedese. Lo ha fatto postando un’immagine di lui a Madrid con la Champions vinta all’Inter nel 2010, proprio l’anno io cui Ibra, a inizio stagione, aveva lasciato i nerazzurri per accasarsi al Barcellona. Mario, dalla Turchia (è tornato un giocatore dell'Adana) ha risposto sui social a Ibra. Tanto per ricordargli che lui una Champions non l'ha mai vinta, né ha mai giocato una finale. Poco dopo Balotelli ha scritto un paio di commenti in calce, entrambi dedicati allo svedese. Nel primo gli dà ragione quando dice che Leao "è un fenomeno". Nel secondo gli ricorda: "A Manchester avevi paura e io volevo vincere (in campo). L'anno dopo la Champions l'abbiamo vinta però Zlatan tvb lo stesso".