Calcioscommesse, la presunta fonte di Corona: "Zalewski? Tutto inventato"

Il presunto informatore di Fabrizio Corona si è presentato in live su Twitch, al podcast del Cerbero, per smentire l’indiscrezione sul coinvolgimento di Nicola Zalewski nello scandalo del calcioscommesse. “Sono la fonte di Corona, su Zalewski ho inventato tutto”, ha confessato l’uomo a Mr. Marra, il nuovo socio di Fedez in Muschio Selvaggio. Sono parole destinate a fare rumore: il presunto informatore ha ritrattato sul coinvolgimento del giocatore della Roma, che non a caso non risulta indagato, a differenza di Fagioli, Tonali e Zaniolo.

La versione dell’uomo sembra credibile perché la sua voce è la stesa di quella diffusa da Corona sul suo canale Telegram. “Zalewski gioca”, aveva rivelato all’ex re dei paparazzi. Un’indiscrezione che però sarebbe falsa, dato che adesso è stata completamente ritrattata. “Non conosco personalmente Zalewski - ha dichiarato il presunto informatore - ho mentito per la ricompensa che mi aveva promesso Corona. Quanto? Mi avrebbe dato 20mila euro, ci saremmo visti a Roma martedì. Poi l'ho chiamato e gli ho detto che non era vero”. L’uomo ha anche mostrato il video della telefonata che ha avuto con Corona.

“L’ho fatto per la notorietà e per i soldi - ha confessato - ma l’informazione è fasulla, non ho nessuna prova, parlo completamente a vanvera. Cosa speravo? Mi aveva detto che ci saremmo visti a Roma e avremmo parlato del compenso, 20mila euro per un'informazione senza arte né parte. Ho capito che è immorale”. Insomma, Zalewski non c’entrerebbe nulla in questo scandalo, tanto che i suoi legali stanno valutando di agire contro Corona che lo ha tirato in ballo nel calcioscommesse. Per il momento gli unici giocatori coinvolti restano Fagioli, Tonali e Zaniolo: i primi due hanno praticamente confessato di aver giocato su siti illegali, mentre il terzo per il momento nega tutto.