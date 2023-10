Ciro Immobile, "per ora". A Verissimo, le parole che sconvolgono i tifosi

22 ottobre 2023 a

Nel salotto di Verissimo raramente si parla di sport, privilegiando altri argomenti. Ma questa volta Silvia Toffanin, intervistando il bomber Ciro Immobile, potrebbe aver centrato un clamoroso scoop.

Nelle ultime settimane l'attaccante, campione d'Europa con la Nazionale nel 2021, aveva manifestato una certa amarezza per le critiche ricevute dai tifosi della Lazio, squadra di cui è capitano per la quale ha segnato 198 gol in 306 partite complessive, a partire dal 2016. Una enormità. Proprio dopo le sue parole, era stata ventilata l'ipotesi di un addio a Roma e all'Italia a gennaio, per andare a giocare nel campionato dell'Arabia Saudita che già l'aveva corteggiato, invano, la scorsa estate.

"Ultimamente - spiega alla Toffanin, in collegamento con Canale 5 - è uscita una mia intervista che ho fatto. Quando parli e le cose vengono scritte è molto diverso rispetto a un intervista in video. E’ stato un errore mio. Non ho mai pensato di tradirli. Non direi mai a una intervista sul giornale di andare via dalla Lazio. Non è nella mia cultura". Tuttavia, a domanda precisa su cosa farà, Immobile non ha rassicurato totalmente i tifosi biancocelesti: "Per ora ho da fare tantissime cose con la Lazio". E sui social, in tanti commentano con un misto di delusione e paura.

Come sempre, l'intervista di Verissimo verte soprattutto sulle vicende più private e personali degli ospiti. "Io sono riuscito nel mio lavoro, mio fratello nel suo, si è laureato, non possiamo fare altro che ringraziare i nostri genitori", sono le parole colme di gratitudine di del 33enne di Torre Annunziata. "Ciro - ha poi svelato la moglie Jessica - si lamenta sempre del mio essere 24 ore su 24 con i bambini. I bambini sono tanti ed hanno tanti impegni. Lui mi vorrebbe tutta per lui. Ciro è un papà e marito presente. Ovviamente il suo lavoro lo porta lontano spesso. Quando è casa si dedica interamente a noi completamente".