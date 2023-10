Locatelli, 22 ottobre: le lacrime dopo il gol al Milan, coincidenza sconvolgente

23 ottobre 2023 a

Decidere con un proprio gol un Milan-Juventus non capita proprio a tutti. Deciderla per ben due volte, a distanza di sette anni, è un evento più unico che raro. Manuel Locatelli può considerarsi un giocatore fortunato, perché ci sono calciatori che sognano per tutta la carriera di segnare un gol a San Siro in un big match di alta classifica. "La coincidenza è incredibile. La vita è così. Questo è un segno del destino. Questo stadio per me resterà sempre speciale", ha commentato il centrocampista bianconero ai microfoni di Sky Sport.

Un destino che sembra proprio sorridere al mediano juventino. Il 22 ottobre 2016 un giovanissimo centrocampista del Milan di nome Locatelli decise, con un gol segnato a un certo Gigi Buffon, un Milan-Juventus. Per i bianconeri quella fu la prima sconfitta in campionato, che poi comunque Max Allegri e i suoi vinsero con 91 punti. Ma quella serata segnò una svolta per la carriera di Manuel. "Non so ancora cosa ho combinato: segnare al portiere più forte al mondo è una cosa incredibile. È un altro sogno che si realizza, ma devo rimanere tranquillo", aveva dichiarato a bordo campo.

Dopo sette anni da quel Milan-Juve, la gioia per aver segnato di nuovo a San Siro è sempre la stessa. Tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. "Sono felicissimo e dedico tutto questo alla mia famiglia - confessa Locatelli - Noi dobbiamo fare un passo alla volta. Dobbiamo rimanere attaccati alle prime. Il nostro primo obiettivo è la qualificazione in Champions. Poi vediamo che accadrà a marzo".