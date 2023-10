Jannik Sinner da urlo: spazzato via Rublev, ancora una finale

28 ottobre 2023 a

Un grande Jannik Sinner si qualifica per la finale del torneo Atp 500 di Vienna dove troverà il russo Daniil Medvedev. In semifinale il tennista azzurro, numero 4 del Mondo, ha piegato in due set l'altro russo Andrey Rublev in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) in 1 ora e 52 minuti di gioco. Con la vittoria odierna, Sinner ha anche battuto il primato che condivideva fino a ieri con Corrado Barazzutti salendo a 55 successi nel corso di una singola stagione. In finale Sinner troverà, come detto, di nuovo Medvedev contro cui ha vinto poche settimane fa a Pechino.

"Significa tanto essere in finale qui, è sempre importante poter giocare ancora contro Medvedev". Jannik Sinner guarda avanti, all'ottava sfida in carriera contro Daniil Medvedev. Il successo in finale a Pechino, il primo in carriera contro il moscovita, ha completato al meglio la settimana in cui ha raggiunto il best ranking di numero 4, eguagliando la miglior posizione per un italiano nell'era Open di Adriano Panatta, seconda migliore di sempre dietro Nicola Pietrangeli considerato numero 3 al mondo nel 1959 e 1960 quando le classifiche dell'autorevole giornalista britannico Lance Tingay. "Non conta chi ha vinto l'ultima volta, qui le condizioni sono diverse rispetto a Pechino. L'anno scorso qui mi ha battuto piuttosto facilmente, speriamo che stavolta sia un bel match" ha aggiunto Sinner, che ha ricordato il 6-4, 6-2 subito nel 2022 proprio alla Wiener Stadthalle.