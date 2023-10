Sofia Goggia sbotta: "Gli ho dato una lezione", cos'è successo in pista

29 ottobre 2023 a

Sofia Goggia non si qualificava alla seconda manche in gigante da due anni, ovvero dal 28 dicembre 2021. Il ritorno è stato a dir poco imprevedibile e anche pauroso, ma per fortuna senza alcuna conseguenza fisica e a livello di risultati. “Torno in gigante ed è subito cinema”, ha sdrammatizzato l’azzurra dopo quanto le è capitato. Dopo neanche 30 secondi l’inizio della sua discesa, la prima stagionale nella Coppa del mondo di sci alpino, la Goggia è stata costretta a fermarsi.

Prima però ha dovuto schivare un addetto alla pista che incredibilmente si era attardato sul percorso di gara, mettendo a rischio la salute della discesista azzurra. La Goggia è stata brava a evitare l’impatto, dopodiché ha allargato le braccia per esprimere tutto il suo disappunto ed è tornata alla partenza per rifare la sua prova. L’addetto alla pista si era attardato per sistemare il fondo messo alla prova dalle temperature miti anche a quota 3000. Di certo la Goggia non si aspettava di ritrovarselo davanti pochi secondi dopo l’inizio della sua prova, che ha poi potuto ripetere strappando la qualificazione alla seconda manche.

“Leggenda vuole che a quel guardiaporte con la pala che era in mezzo a metà della prima manche abbia impartito una lezione in bergamasco express di quelle che sono le nostre espressioni più colorite”, ha ironizzato (ma neanche tanto) la Goggia su Instagram una volta conclusa la gara. L’azzurra è tornata a Soelden per mettersi alla prova in gigante, che l’anno scorso ha affrontato solo due volte.