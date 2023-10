Pallone d'oro a Messi, la profezia: "Chi lo vincerà dopo di me"

31 ottobre 2023 a

Nuovo anno, stessa storia. Al Théâtre du Châtelet di Parigi Leo Messi ha vinto il Pallone d'Oro 2023. L'argentino ha conquistato il prestigioso riconoscimento per l'ottava volta, record assoluto. La pulce, in questo modo, ha staccato ulteriormente Cristiano Ronaldo, fermo "soltanto" a cinque. Sul podio con l'ex Barcellona sono saliti anche Erling Haaland, secondo, e Kylian Mbappé, terzo. Quarto Kevin De Bruyne. Nella top ten Victor Osimhen del Napoli. Khvicha Kvatatskhelia e Lautaro Martinez nei primi venti, Nicolò Barella 27esimo.

Mai come in questa edizione l'assegnazione del pallone d'oro è stata così contesa da due pretendenti. Messi, nella passata stagione, ha conquistato il Mondiale con la sua Argentina, l'unico trofeo che mancava nella sua ricchissima bacheca e che gli consente di superare Diego Armando Maradona, l'idolo del suo Paese. Ma, a dire il vero, le prestazioni con la sua ex squadra di club, il PSG, sono state piuttosto deludenti. Per questa ragione, molti pensavano che il favorito fosse Haaland. Lo strepitoso bomber del Manchester City ha conquistato il triplete con la sua squadra, demolendo a suon di gol le difese avversarie. Ma ciò evidentemente non è bastato per convincere i 100 giornalisti accreditati a votare per lui.

In ogni caso, per Messi dovrebbe trattarsi (forse) dell'ultimo prestigio riconoscimento della sua carriera da giocatore. Dall'anno prossimo, infatti, il premio potrebbe essere assegnato ad altri giocatori. Come, per esempio, ai due che sono arrivati sul podio insieme alla pulce. "Un giorno lo vinceranno anche Haaland e Mbappé - sostiene l'argentino - Lo meritano". Ma fino a quando non imboccherà la strada del ritiro, l'ex Barcellona avrà sempre una chance in più di tutti gli altri.