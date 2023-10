Pallone d'oro a Leo Messi? "Una rapina": esplode la rivolta contro la Pulce

17 ottobre 2023 a

Dalla Spagna sono sicuri: il prossimo pallone d'oro sarà, ancora una volta, assegnato a Lionel Messi. Secondo il quotidiano Sport, France Football assegnerà il prestigioso premio per l'ottava volta al fenomeno argentino. E, in questo caso, potrebbe trattarsi di una novità assoluta. Per la prima volta nella storia, il riconoscimento verrà consegnato nelle mani di un calciatore che non milita in un campionato europeo. L'ex Barcellona, infatti, si è trasferito la scorsa estate all'Inter Miami del patron David Beckham. Dopo due stagioni non indimenticabili trascorse sotto la Tour Eiffel.

Il pallone d'oro verrebbe assegnato a Messi principalmente in virtù del Mondiale conquistato in Qatar con la sua Nazionale. L'argentino infatti è stato premiato come il miglior giocatore del torneo, grazie ai suoi sette gol e tre assist in soli sette match disputati. E, soprattutto, ha riportato una Coppa del Mondo che al suo Paese mancava da Messico '86, quando in campo dominava Diego Armando Maradona.

Va ricordato, però, che la stagione di Messi con il suo ex club, il Paris Saint Germain, non è stato di certo da incorniciare. Con i francesi è arrivato il solito titolo di campionato. Ma il suo cammino europeo si è fermato agli ottavi di finale, dopo che il Bayern Monaco li ha surclassati nel doppio confronto. Forse troppo poco per vedersi assegnato un riconoscimento così prestigioso. France Football, negli ultimi anni, aveva sempre consegnato il pallone d'oro a un giocatore che avevo vinto la Champions League. Fatta eccezione per la stagione 2010/2011, quando Wesley Sneijder, trionfatore nella notte di Madrid, arrivò solo quarto. Anche in quell'occasione, fu proprio il campione argentino a risultare il più votato.

Sui social è iniziata una campagna contro Lionel Messi. Tifosi e appassionati calcistici ritengono infatti che il pallone d'oro dovrebbe essere assegnato a Erling Haaland, dopo la sua stagione strepitosa terminata con la vittoria della Champions e la scarpa d'oro. "Se Haaland non dovesse vincere quest'anno il Pallone d'Oro sarà una delle rapine più grandi della storia del calcio", scrive un utente su Twitter.