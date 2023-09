Juventus, lo sfogo di Rabiot: "Io fuori dal pallone d'oro? Illogico!"

11 settembre 2023 a

Manca sempre meno all'assegnazione del Pallone d'oro 2023. Il riconoscimento, assegnato da France Football, è il più ambito riconoscimento per un calciatore. Di recente è stata diramata la lista dei candidati al premio. Tra questi ci sono alcune conferme - i già vincitori Lionl Messi e Luka Modric - e tante new entry, come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Ma non tutti sono d’accordo sulle scelte diramate dalla rivista francese.

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, in un'intervista a L'Equipe, ha espresso tutto il suo rammarico per non essere stato incluso nella lista stilata da France Football. "Non sono rimasto indifferente, perché mi dico che ho fatto comunque una stagione molto importante a livello individuale e - spiega il centrocampista francese - perché vedendo certi giocatori che compaiono lì, ho pensato che non fosse, non è necessariamente logico. Chi decide tutto questo forse non ha in mente l’intera stagione di un giocatore. A volte - coclude Rabiot - possono bastare una o due belle partite di Champions League".

Il Pallone d'oro 2023 sarà assegnato lunedì 30 ottobre 2023 al Théâtre du Châtelet di Parigi. Secondo i bookmakers, i papali vincitori potrebbero essere Erling Haaland - dopo la strepitosa stagione disputata l'anno scorso -, Lionel Messi - grazie alla vittoria del Mondiale - e Kevin De Bruyne, fresco vincitore della Champions League con il Manchester City.