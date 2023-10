Thiaw e il rosso in Milan-Juve. Var, l'audio rubato all'arbitro: "Portatemeli via"

31 ottobre 2023 a

Il rosso di Malick Thiaw nel match di San Siro contro la Juventus, ha cambiato inevitabilmente in negativo la partita per la squadra di Stefano Pioli, poi capitolata a metà ripresa per il tiro di Manuel Locatelli deviato decisivamente da Rade Krunic.

A Open Var, su Dazn, hanno mostrato come il fallo da rosso del difensore tedesco sia risultato come inevitabile. E le immagini mostrano l’arbitro Mariani che, dopo il fischio, viene circondato dai giocatori del Milan: “Me li porti via? Portameli via", si sente dire. Parla solo con il capitano Calabria che prova a smontare l'ipotesi, corretta da regolamento, del Dogso (Denying Of Goal Scoring Opportunity) a caldo, in quegli istanti convulsi in cui l'arbitro Mariani ritiene che ci siano tutti gli estremi per una decisione del genere: la distanza dalla porta, la direzione generale dell’azione di gioco, la probabilità del calciatore che ha subito il fallo di mantenere o guadagnare il controllo del pallone, la posizione e il numero dei difendenti sin campo.

Nelle immagini si capisce il dialogo tra Mariani e Calabria. "Potevo ancora farcela", sembra dire Calabria. "Stanno controllando, nel caso cambia tutto", è la replica che si deduce attraverso la mimica dell'arbitro e dall'audio in presa diretta, mentre dalla sala Var spulciano i diversi frammenti dell'azione e sgombrano il campo da qualsiasi dubbio. "Questo è fallo, il contatto è chiaro”, è la prima deduzione. Fino al giudizio dirimente: "Ci sono tutti e quattro gli elementi, non c'è nessun fallo suo". Il rosso diretto è giusto.

Alla fine così Thiaw è dovuto uscire dal campo mentre a Dazn l’ex arbitro Luca Marelli ha confermato la decisione di Mariani, a suo dire giusta. Non sembra esserci ombra di dubbio: "Il giocatore più vicino al momento del fallo di Thiaw, netto, è Tomori, che si trova a una decina di metri lontano dall’azione. Perciò il cartellino da dare a questo fallo è rosso ed è netto per chiara occasione da gol".