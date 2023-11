Juve, indiscrezioni su Allegri: contro il Cagliari, una scelta senza precedenti

09 novembre 2023 a

La Juventus di Massimiliano Allegri sorprende ed è pronta alla battaglia scudetto con l’Inter. Il punto forza dei bianconeri è sicuramente la difesa, con zero gol presi nelle ultime sei partite e uno score assoluto di 6 reti subite (il top alla pari con l’Inter) grazie anche alla volontà di aiutarsi uno con l’altro. Contro il Cagliari, nel prossimo match di sabato alle 18 all’Allianz, il tecnico toscano potrebbe decidere di rivedere la retroguardia, operando una mossa a sorpresa. Come rivela Tuttosport, potrebbe trovare spazio dall’inizio Huijsen, dato che Gatti è in diffida e l’Inter è la prossima avversaria. Rischiare di non avere l’ex Frosinone contro i nerazzurri per un ammonizione rimediata sabato, senza la certezza del recupero di Danilo — alle prese con una lesione muscolare profonda che induce alla massima prudenza — apre possibilità di turnover.

Juve, che difesa: pochi gol e tiri rivali limitati

Inserito in prima squadra insieme a Yildiz, Huijsen scalpita e non vedrebbe l’ora di esordire con Vlahovic e compagni. Il difensore farebbe coppia con Bremer e Rugan. A centrocampo sarà confermato Locatelli, che lotta e vince numerosi contrasti importanti per evitare contropiede avversari. L’obiettivo è evitare gol e continuare la statistica di squadra che concede meno pericoli veri al proprio portiere,

Szczesny. Dati alla mano, nella classifica specifica appena 7,78 xgol, che sono tiri o occasioni da rete chiare, e questo nonostante il fatto che si trovi al 10° posto dei tiri concessi (135 in totale). Motivo per cui la Juve se fa tirare è perché lo consente, mia spesso lontano dalla porta o non nelle aree nevralgiche del gioco.