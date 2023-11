Ferrari, bomba del Corsera su Vasseur: "Parole pesantissime sui suoi collaboratori"

09 novembre 2023 a

L’indiscrezione rilasciata da Daniele Sparisci sul Corriere della Sera, se confermata, avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato sul quotidiano milanese, Frédéric Vasseur si sarebbe lasciato andare a delle confidenze intime all’interno del paddock del GP del Brasile. Il manager transalpino, a microfoni spenti, avrebbe lanciato durissimi commenti sulle persone che lavorano insieme a lui alla Ferrari: uno sfogo in piena regola. Non un bene data la rivoluzione dell’organigramma del team iniziata dal via di stagione.

Leclerc, dubbi sul Mondiale con la Ferrari...

E non solo, dato che Charles Leclerc avrebbe lanciato i propri dubbi sulla possibilità di diventare campione del mondo con la Ferrari. Il pilota monegasco, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2024 ma avrebbe confidato a una cerchia ristretta di persone i propri dubbi personali. Mostrando, di fatto, una minor fiducia rispetto al passato nei confronti del progetto di rilancio del team sotto la guida dell'amico Vasseur, suo ex team principal nel 2018 ai tempi dell’Alfa Romeo Sauber (primo anno di Leclerc in F1).

Una SF-23 che non va, in Ferrari tanti dubbi

Uno sfogo, quello di Leclerc, che può però anche essere giustificato, data una macchina non all’altezza della Red Bull nonostante le promesse dello scorso anno: quella di tirar fuori una SF-23 che fosse in grado di lottare per il titolo. Ma l’ennesimo episodio visto in Brasile — il problema elettronico che ha portato al malfunzionamento del sistema idraulico, facendo finire l’auto contro le barriere nel giro di ricognizione — dimostra un team non ancora pronto a lottare per il Mondiale. Insomma, in casa Ferrari i dubbi sono tanti.