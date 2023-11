Sinner, il momento in cui Djokovic esplode di rabbia: Jannik da applausi

15 novembre 2023 a

Il toilet break all’inizio di secondo set, la sfuriata con l’arbitro di sedia, l’uscita dal campo in un nervoso silenzio. Per Nole Djokovic quella di martedì è stata una gara complicata contro Jannik Sinner, persa alla fine del tiebreak del terzo set. Ma non solo, Djokovic in più occasioni ha cercato di far innervosire il pubblico di Torino che tifava il suo rivale, per cercare di innervosirlo.

Durante un ace di Sinner, Djokovic è persino esploso perché secondo lui la palla avrebbe toccato la rete ma l'arbitro non l'avrebbe ravvisato: "Ogni volta che batte esterno il net non lo senti - le parole di un furioso Nole - ha colpito il nastro”.

La polemica nasce da qui: non è il giudice di linea che deve sentire il tocco sulla rete poiché c’è un sensore. Regolare quindi l'ace dell'azzurro e nuovi fischi per Nole. Durante la protesta del serbo, si vede Sinner passare come se nulla fosse, mantenendo la sua solita calma impeccabile. Alla fine ha avuto la meglio Jannik, che l’ha spuntata per la prima volta contro di lui in un appuntamento del tutto speciale, di fronte al suo pubblico.

Panatta duro contro Nole sui suoi comportamenti

Il gesto di andare al bagno all’inizio del secondo set, poi vinto al tiebreak da Nole, non è piaciuto all’ex tennista Adriano Panatta: "C'avrei scommesso che chiedeva la pausa per spezzare il ritmo - le parole dell’ex campione del Roland Garros 1976 in diretta dai microfoni Rai - lo fa sempre. Ma comunque guarda, a Sinner gli fa un baffo: lui sta li tranquillo”. Djokovic ha poi richiesto anche l'intervento del fisioterapista in campo, lamentando problemi alla cervicale. "Questa è la seconda fase, prima la pipì poi il fisioterapista - ha aggiunto Panatta - Le prova tutte... A me questo atteggiamento non piace per niente”.