Atp Finals, Sinner deve battere Medvedev per giocarsi la finale

17 novembre 2023 a

a

a

Jannik Sinner dovrà giocarsi la semifinale alle Atp Finals di Torino con Daniil Medvedev. Lo ha stabilito il risultato del match che si è giocato oggi dove un impeccabile Carlos Alcaraz in un'ora e venti minuti ha battuto il russo con un duplice 6-4. La vittoria lo ha fatto qualificare come primo del Gruppo Rosso e domani dovrà affrontare Novak Djokovic, un rematch della finale di Wimbledon 2023. Grazie a questo risultato diventa inutile la partita di questa sera tra Alexander Zverev e Andrey Rublev, essendo entrambi già matematicamente eliminati.

"Sinceramente?": Jannik Sinner fa sbroccare Djokovic, il raptus del serbo



Dunque Sinner contro Medvedev, Djokovic contro Alcaraz: così domani al Pala Alpitour di Torino si sfideranno i primi quattro giocatori del mondo. Da parte sua l'italiano se la dovrà vedere con il russo, contro cui ha vinto gli ultimi due confronti ma perso i precedenti sei. La semifinale delle Atp Finals, sarà il nono confronto diretto in carriera tra Sinner e Medvedev, il quinto di questo 2023, con i 4 precedenti tutti in finale. Il 27enne russo, numero 3 del mondo, è in vantaggio per 6-2, ma il 22enne altoatesino, numero 4 del ranking ha vinto gli ultimi due, disputati il mese scorso in finale a Pechino, con l'azzurro che si impone 7-6, 7-6, e a Vienna, dove prevale per 7-6, 4-6, 6-3.

Jannik Sinner? "Quella imbarazzante somiglianza con Rocco Siffredi": occhio...

Gli altri confronti diretti giocati quest'anno se li è aggiudicati il campione dello Us Open 2021, sempre in finale a Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e nel Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3). Il primo testa a testa tra i due risale al 2020 al secondo turno del torneo di Marsiglia, dove un Sinner 18enne vince il primo set 6-1, prima di essere travolto 6-1, 6-2 nei restanti parziali. Due i match disputati nel 2021, sempre a Marsiglia ma nei quarti l'altoatesino cede 6-2, 6-4 e poi alle Atp Finals di Torino, dove Sinner, entrato per sostituire l'infortunato Matteo Berrettini, si arrende al tie-break del terzo set, per 6-0, 6-7, 7-6. Dello scorso anno l'ultimo confronto ai quarti di finale di Vienna dove Medvedev vince 6-4, 6-2.