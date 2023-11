Jannik Sinner fa sbroccare Djokovic: "Sinceramente?", raptus del serbo

17 novembre 2023 a

Se qualcuno pensa che i professionisti dello sport restino impassibili alle continue pressioni si sbaglia, se qualcuno pensa che uno come Novak Djokovic sia una macchina sia in campo che fuori, sbaglia ancora. Soprattutto dopo la sconfitta contro Jannik Sinner, con un Pala Alpitour ampiamente schierato in favore dell’italiano. E infatti, nel successivo match contro Hurkacz, vinto non senza fatica, il nervosismo non ha comunque abbandonato il serbo, apparso piuttosto irritato a fine partita.

Quel “wait, wait” pronunciato al cameraman che indugiava su di lui il primo segnale negativo. Del resto, il risultato in quel momento non gli consentiva di star tranquillo, perché il set vinto da Hurkacz costringeva Nole ad aspettare la partita di Sinner contro Rune per capire se avrebbe continuato il suo percorso o sarebbe stato eliminato. E, infatti, quando i giornalisti gli hanno chiesto se avrebbe tifato davanti alla tv per l’altoatesino, Djokovic ha risposto seccato: “Sinceramente stasera starò con i miei bambini che arrivano oggi e non guarderò la partita, starò con la mia famiglia. Il mio lavoro è finito, vediamo come va, se mi qualifico o no e domani ci penso”.

Decisamente più morbido nel giudicare il suo avversario, Hurkacz, per il quale ha speso belle parole: "Un bravissimo ragazzo, con un buon carattere, molto gentile e tutto lo amano. Sono stato contento di giocatore contro di lui, anche se il suo servizio mi dà fastidio è uno dei più forti nel mondo ed è molto difficile rispondere al suo servizio. Lui serviva in modo incredibile". Chissà se adesso, grazie all’arrivo della sua famiglia e, soprattutto, grazie alla vittoria di Sinner contro Rune, Djokovic possa finalmente rilassarsi e proiettarsi alle semifinali, con il prospetto di ritrovare in finale proprio l’uomo che lo ha messo k.o., quel Sinner che sta facendo sognare un’Italia intera.