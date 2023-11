Medvedev fuori di testa: "Vieni giù!", vuole fare a botte con uno spettatore

18 novembre 2023 a

Nel giorno del trionfo di Jannik Sinner, che vince e si qualifica alla finale degli Atp Finals di Torino, Daniil Medvedev perde ancora una volta la testa. Già, i nervi del russo saltano spesso e volentieri. E anche oggi, contro l'altoatesino, ad un certo punto il tennista ha dato in escandescenze. Il tutto, forse, quando capisce che la partita sta scivolando via.

Siamo infatti al terzo set, Sinner ha appena strappato un break. Siamo sul 2-0 e sullo 0-15, servizio di Sinner, che strappa il 15 pari. Il Pala Alpitour accoglie il punto con un clamoroso boato. E quel grido fa perdere la testa a Medvedev: prima scaglia via con rabbia la racchetta, poi sfida gli spettatori, li indica. Ma in particolare il russo se la prende con uno di loro: "Vieni giù! Vieni giù!". Insomma, gli intima di scendere dalle gradinate perché vorrebbe regolare i conti di persona.

Sceneggiata-Medvedev? Poi Sinner lo asfalta (e lo sfotte): il momento-chiave | Video

Dopo la sceneggiata, Medvedev è definitivamente crollato: il terzo e decisivo set è finito 3-1 per Sinner. Un raptus che in una certa misura ha anche dato ulteriore carica a Jannik. Il tennista russo, d'altronde, già in passato sul campo si è prestato a sceneggiate. In questo caso se l'è presa col pubblico, a suo dire troppo rumoroso. Medvedev, dopo la piazzata, ha ricevuto un warning dal giudice di sedia. Una partita tesa, quella tra Daniil e il pubblico: in precedenza, all'inizio del terzo set, era stato sonoramente fischiato per il ritorno in campo decisamente fuori tempo massimo.