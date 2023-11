Novak Djokovic perde la testa durante l'intervista

Lorenzo Pastuglia 24 novembre 2023 a

Dopo i battibecchi con i tifosi nella partita dei gironi contro Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino, Novak Djokovic ha avuto un momento teso con il pubblico anche nella sfida di Coppa Davis contro l’Inghilterra. La sua Serbia è passata contro gli inglesi — alle semifinali, sabato alle 12, se la vedrà proprio contro l’Italia (diretta su Sky Tennis e su Rai 2 HD, con passaggio su RaiSport HD dalle 13 alle 13.30) — ma sugli spalti contro Nole sono iniziati i fischi. Così il numero uno al mondo nell’intervista di fine gara ha perso la testa e ha iniziato a rispondere contro uno di loro: "Impara ad avere rispetto! Sta zitto! Sta zitto! — tuona — Dovreste imparare ad avere un po' di rispetto, a rispettare i giocatori!”.

Djokovic duro contro il tifo: “Vai a casa a dormire”

Dalla porzione di tifo inglese, nei confronti di Djokovic, sono arrivati schiamazzi, fischi e rulli di tamburi durante la sfida, perché alcuni tifosi britannici volevano sovrastare la sua voce. Battibecchi che erano successi già tra il primo e il secondo set: dopo aver piazzato il punto decisivo per la conquista del primo set, Djokovic s'è rivolto verso il pubblico, ha portato un dito all'orecchio come a dire ‘non vi sento, cos'è adesso non urlate più?‘, sgranato gli occhi e mostrato un'espressione d’orgoglio, mandando loro perfino un bacio ironico. "Puoi andare a casa! Va a dormire! Va a dormire!", ha detto ancora Novak che gesticola in maniera plateale.

Djokovic ancora: “In Davis spesso persone irrispettose, risponderò sempre”

E ancora: "In Coppa Davis c'è sempre la possibilità di incontrare persone irrispettose — ha concludo Djokovic contro chi lo fischiava — Mi hanno dato fastidio ed è una mancanza di rispetto. Ho reagito duramente. Non permetto questo tipo di atteggiamento anche se so che queste cose in Coppa Davis accadono. Possono fare quello che vogliono ma risponderò sempre".