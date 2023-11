Mario Balotelli, terribile schianto in auto: esce barcollando, "no all'alcoltest"

24 novembre 2023 a

Un’altra “balotellata”, stavolta dalle conseguenze molto grosse. Mario Balotelli è stato protagonista giovedì sera di un incidente stradale a Brescia, che poteva portargli conseguenze molto gravi. L’attaccante dell’Adana Demirspor, in Italia per guarire da un infortunio, è uscito di strada e ha distrutto la sua auto, un'Audi nera, in via Orzinuovi, uscendo fortunatamente illeso, ma barcollando, dall'abitacolo. Il fatto, riporta Il Giornale di Brescia, è accaduto attorno alle 20.30. Tutti gli airbag dell'auto di Balotelli sono scoppiati e SuperMario ha dovuto per questo farsi medicare. La Polizia Locale ha provato a sottoporlo all’alcoltest, ma il giocatore si è rifiutato dopo essere risultato positivo al pre-test alcolemico.

Balotelli, niente alcoltest: ritirata la patente, ma non l’aveva con sé nell’incidente

A Balotelli è quindi stata ritirata la patente per il suo rifiuto. Licenza che, tra l'altro, non aveva con sé al momento dell’incidente. Non sono ancora chiare invece le cause dello schianto, le prossime ore faranno chiarezza. Intanto sono emersi nelle ore successive allo schianto tanti video e foto che ritrarrebbero la scena in cui è avvenuto. Si vede infatti l’auto totalmente distrutta ma Mario in piedi sulle sue gambe, intento a parlare con la Polizia dell’accaduto.

Balotelli sulla Nazionale: “Credo alla convocazione agli Europei, se sto bene…”

Poche ore prima dell’incidente, Balotelli aveva rilasciato un’intervista a Tvplay parlando del tema Nazionale: “Voglio giocare in Nazionale e credere alla convocazione per gli Europei — le parole di Supermario — Se sto bene sono ancora il miglior attaccante italiano. E su Spalletti “l’ho conosciuto e incontrato più volte — aggiunge — Abbiamo fatto qualche battuta quando ci siamo incontrati in amichevole quando ero all’Adana. Non ho rapporti lui, abbiamo scambiato qualche battuta. Non conosco bene il suo calcio. Ho visto alcune partite del Napoli, non so cosa chiede precisamente”.

Balotelli: “Rigore per l’Ucraina netto, io impazzirei”

Sul mancato rigore all’Ucraina nella sfida decisiva che ha qualificato l’Italia a Euro 2024, “se non lo dessero a me, impazzirei — ha concluso Balotelli a Tvplay — È sicuramente rigore. Va bene così ed andiamo agli Europei, Mudryk ha però anticipato Cristante ed è fallo. Punto. Non c’è dubbio. A prescindere dal fatto che poi Donnarumma lo avrebbe preso comunque, è il portiere più forte del mondo".