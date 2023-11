Milan, Chaka Traore umilia Stefano Pioli: "Il pelato lontano da qui"

29 novembre 2023 a

Anche se con una sconfitta contro il Borussia Dortmund, che mette in seri guai il suo Milan riguardo a una possibile qualificazione agli ottavi, Chaka Traoré metterà sicuramente tra le sue serate d’oro l’esordio in Champions e con la prima squadra. Stefano Pioli ha infatti lanciato il classe 2004 in campo nella ripresa al posto di Samuel Chukwueze.

Nonostante la sconfitta, il giovane ha voluto lasciare una traccia sui social di questo bel momento. Lo ha fatto ricondividendo alcune stories su Instagram con le foto del suo esordio: tra queste, però, si trova la gaffe.

Champions League, l'Europa del Milan appesa a un filo: Borussia vince 3-1

In una di queste ha infatti c’era scritto “Sempre con voi ma il pelato e il suo staff devono stare lontano dal mio Milan". Traoré l'ha subito rimosso ma, come prevedibile, sui social sono subito girati numerosi screen.

Pioli in bilico, Cardinale pensa ad altri nomi

Sicuramente Chaka Traoré non immaginava di chiudere così la serata del suo esordio con la prima squadra ma, purtroppo, non ha saputo usar bene i social ed evitare la gaffe, sebbene in maniera inconsapevole. Un gesto che non piacerà sicuramente né a Pioli, né alla società, che ora valuta il successore dell’allenatore in vista dalla prossima estate. Sono già diversi i nomi circolati — da Conte a Palladino — e i malumori del presidente Gerry Cardinale, martedì a San Siro per la decisiva sfida contro il Dortmund, non sono passati inosservati. Il club di via Aldo Rossi ha sì confermato Pioli, ma la sua posizione non è più forte come in estate. Il risultato contro i tedeschi lascerà probabilmente fuori una squadra ridotta all’osso per gli infortuni (l’ultimo è Thiaw) e in grande difficoltà.