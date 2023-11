Jannik Sinner, la clamorosa confessione della madre: "Non posso aggiungere altro"

29 novembre 2023 a

Cuore di mamma. Dopo il trionfo di Jannik Sinner in Coppa Davis con l'Italia, e dopo le grandi Atp Finals disputate dall'altoatesino a Torino, ecco che si sbottona Siglinde Sinner, la madre, raggiunta dalla AdnKronos, alla quale ha concesso qualche battuta sul momento magico che sta attraversando suo figlio, 22 anni.

"Certo che sono felice per tutto quello che ha fatto Jannik ma preferisco non aggiungere altro", afferma Siglinde. La signora, 57 anni, insieme al marito Hans Peter Sinner, due anni più grande di lei, ha lavorato per molti alla al Rifugio Fondovalle che si trova in Val Fiscalina: lui era cuoco e lei accoglieva i clienti. Ma da quest'anno il padre segue Jannik nel circuito, lavorando per lui come cuoco personale.

Da par suo, la signora Siglinde, che come ha dimostrato con la AdnKronos non è particolarmente incline alle chiacciere, lavora nella casa-vacanze che gestisce a Sesto Pusterla. Una lavoratrice indefessa, dalla quale Jannik Sinner ha ereditato la dedizione al lavoro. "Loro lo hanno sempre fatto, i primi tempi da solo, a 13 anni a Bordighera, li chiamavo perché avevo un po' di nostalgia o, magari, perché ero un po' triste se qualcosa era andata storta in campo o avevo perso una partita. Mamma mi diceva che doveva lavorare, lì capivo che i miei erano problemi relativi", ricordava Jannik Sinner in una recente intervista.