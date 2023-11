Jannik Sinner, la madre sconvolta davanti alla tv: "Perché non posso guardarlo"

30 novembre 2023 a

«Certo che sono felice per tutto quello che ha fatto Jannik, ma preferisco non aggiungere altro». Così Siglinde Sinner, la mamma del personaggio del momento Jannik Sinner, che a soli 22 anni ha trascinato l’Italia del tennis alla vittoria in Coppa Davis. Mamma Siglinde, 57 anni, insieme al marito Hans Peter di due anni più grande, ha lavorato per anni al Rifugio Fondovalle (Talschlusshütte) in Val Fiscalina, dove lui era cuoco e lei si occupava dell’accoglienza dei clienti.

Ora la mamma segue Jannik quando può, ad esempio nei tornei in Italia o nella vicina Vienna. Quando non è presente raramente lo segue in tv perché soffre troppo. «Non ce la faccio a vederlo, mi viene una cosa qui, per me è troppo... troppo». Così va a passeggiare nervosamente. A completare la famiglia Sinner il fratello maggiore. Nato a Rostov 25 anni fa, lavora come istruttore dei Vigili del Fuoco e anche lui non ama le luci dei riflettori ma per Jannik è da sempre un punto di riferimento: «Lui è una persona su cui posso sempre contare», ha raccontato la signora Sinner all’Adnkronos.