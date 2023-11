Jannik Sinner? Con chi si presenta allo stadio: si scatena il delirio

29 novembre 2023 a

È lo sportivo italiano del momento. Insieme ai suoi compagni, Jannik Sinner si è preso il titolo in Coppa Davis, rompendo un digiuno che per la Nazionale durava da 47 anni, quando allora in campo c’erano Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Nicola Pietrangeli capitano.

Il tennista altoatesino, grande tifoso del Milan, era in tribuna martedì a San Siro per vedere la squadra del suo cuore, incappata però nella sconfitta per 3-1 contro il Borussia Dortmund che ha diminuito al minimo le speranze di un passaggio agli ottavi di Champions. Sinner in tribuna si trovava con la sua fidanzata, la modella altoatesina Maria Braccini.

Chi è la modella Maria Braccini, fidanzata di Jannik Sinner

Sinner ha così messo a tacere le voci di gossip che parlavano proprio del suo recente flirt con Laura Margesin, modella di Merano, sempre in Alto Adige, la stessa città d’origine di quella del team principal della Haas F1, Gunther Steiner. Di 23 anni, Braccini è una modella e influencer molto attiva su Instagram.

Proprio sulla piattaforma social sarebbe iniziata la relazione con Jannik Sinner nel 2020, vissuta fino ad oggi nel massimo riserbo. Il tennista numero 4 al mondo, che da sempre protegge le persone intorno a lui nella sua vita privata, è dunque rimasto fedele alla sua fidanzata storica, che l'ha accompagnato a San Siro. Le telecamere hanno inquadrato i due e così spezzato le voci di una loro rottura. Sinner e Braccini si amano con molta discrezione da ben tre anni, ma in realtà la love story prosegue. Del resto, la modella era presente anche alle finali delle Nitto ATP Finals di Torino, all'incontro fra Sinner e Djokovic vinto in due set dal serbo.