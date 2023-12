Gennaro Gattuso fulmina il traduttore: "No, ripeti quello che ho detto"

01 dicembre 2023 a

Il giovedì di Europa League ci ha deliziato con un super Marsiglia-Ajax 4-3 che ha permesso ai francesi allenati da Gennaro Gattuso di accedere al prossimo turno a eliminazione di Europa League. Una vittoria valsa la testa del Gruppo B davanti di un punto al Brighton di Roberto De Zerbi. Decisivo nella sfida l’ex Milan Aubameyang con una tripletta (il gol decisivo è arrivato al 93’).

Una serie di emozioni positive e negative che hanno colpito dentro anche il sanguigno ex allenatore di Milan e Napoli, in grande tensione anche nella conferenza stampa post-gara. Durante il match, in primis, ha ripreso a muso duro il suo calciatore Ndiaye, reo di aver perso troppo tempo nel prepararsi per entrare in campo al posto dell'infortunato Correa.

Gattuso e il siparietto con l’allenatore: “No, non mi hai capito”

Non convinto della traduzione francese da parte del suo interprete, mentre rispondeva ai giornalista, Gattuso si è così infastidito. Ha interrotto l’addetto alla traduzione e lo ha invitato a riformulare: "Ho detto robe diverse — le parole di Ringhio —. Ripeti quello che ho detto io, perché non è corretto”.

A quel punto ha ripetuto nuovamente la risposta in italiano affinché l'imbarazzatissimo interprete potesse tradurre correttamente: "Ho detto che è colpa mia perché potevo fare il cambio prima. Lo hai detto questo?”, dice Gattuso. All’ennesimo tentativo del primo, Gattuso si è lasciato andare sconsolato: “Niente! È inutile!". La vicenda si è chiusa a quel punto con il traduttore, sempre più imbarazzato, che si è scusato con l’italiano: "Non hai capito perché non sei andato a Coverciano a studiare calcio”, ha chiuso Gattuso ritrovando il sorriso.