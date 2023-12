Maria Braccini, il diktat di Sinner alla sua donna: rumors, cosa le ha "vietato"

01 dicembre 2023 a

Sembrava si fossero lasciati, ma alla fine la relazione tra Jannik Sinner e Maria Braccini continua. I due sono stati visti a San Siro martedì, fianco al fianco, per assistere alla sfida di Champions tra Milan e Borussia Dortmund. Prosegue dunque una love story che in passato ha avuto una rottura, prima di un ravvicinamento di entrambi.

Da sempre, si sa, Jannik non ama mostrare la sua vita privata. Proprio l’aspetto per la quale si era additata la rottura della relazione con Braccini, che in passato aveva condiviso una storia Instagram insieme al 22 tennista. I social sarebbero quindi diventati tema di confronto e dibattito, con il numero 4 Atp che ha mal gradito l’uso che ne fa la fidanzata, tanto che le avrebbe chiesto di pubblicare sono certi contenuti. Sebbene il condizionale sia d’obbligo.

Sinner, su Instagram della ragazza niente foto con lui

Il profilo social della giovane è privato e vanta 160 mila followers. Ma dopo quanto accaduto, ora Braccini caricherebbe in rete solamente foto sue, tenendo lontano dalla scene (virtuali) la sua presenza col fidanzato. Si nota una foto di lei con un giubbotto arancione — un colore usato dai “Carota Boys”, i fan più accaniti di Sinner — un selfie negli spogliatoi del PalaAlpitour e anche un livido sulla gamba che si è procurata in settimana. Insomma, di Sinner non c’è più traccia, come richiesto da lui espressamente.

Chi è Maria Braccini

Di 23 anni, Braccini è una modella e influencer molto attiva su Instagram. Proprio sulla piattaforma social sarebbe iniziata la relazione con Jannik Sinner nel 2020, vissuta fino ad oggi nel massimo riserbo. A San Siro le telecamere hanno inquadrato i due e così spezzato le voci di una loro rottura, che davano il tennista insieme a un’altra modella di Merano: Laura Margesin. Braccini, infine, era presente anche alle Nitto Atp Finals di Torino, alla finale fra Sinner e Djokovic vinto in due set dal serbo.